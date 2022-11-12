В Москве — бабл-гамом: Исследование показало, чем пахнет в автомобилях россиян

Самыми популярными для салона автомобиля у россиян в октябре этого года стали ароматы ванили, бабл-гама и кофе. К таким выводам пришёл онлайн-гипермаркет "Всеинструменты.ру", проанализировав покупки автомобильных ароматизаторов. Самый большой спрос на них зафиксирован в Казани. Наиболее востребованным там стал запах пинаколады.

В Новосибирске, согласно результатам исследования, любимый аромат водителей — ванильный. Такой же запах предпочитают жители Санкт-Петербурга. А в Нижнем Новгороде чаще всего выбирают бабл-гам. Так же чаще пахнут салоны машин волгоградцев и москвичей.

В Перми и Краснодаре (44% и 25% соответственно) водители отдают предпочтение ароматам кофе и ванили. В Омске популярны "океан" и "арбуз". Воронеж отличает выбор запахов ванили, хвои и дыни. Екатеринбург — кокоса. Жителям Самары нравятся ароматы ванили и вишни, а Ростова-на-Дону — жасмина и клубники.