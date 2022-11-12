Россиянам объяснили, как обезопасить себя в Сети

Осторожное размещение личной информации в Сети, проверка антивирусов, надёжные пароли и двухфакторная аутентификация могут защитить данные от утечки. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

"В первую очередь, не стоит сообщать в Сети свои личные данные и хранить такую информацию в облачных сервисах. Если наличие или передача таких данных нужны, стоит защитить их надёжным паролем. Кроме того, важно периодически проверять свои устройства антивирусом и ставить двухфакторную аутентификацию", — сказал Кувиков в интервью RT.

Самые уязвимые пароли — с указанием номера телефона, имени и даты рождения, даже если они введены на латинской раскладке, отметил эксперт. Также не стоит пользоваться установленными по умолчанию, поскольку злоумышленники сразу проверяют именно их.

Его коллега, заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" Руслан Пермяков, в свою очередь, напомнил, что данные в облачных сервисах уязвимы. Он посоветовал компаниям перейти на частные хранилища и отметил, что обычно, согласно пользовательским соглашениям, сервис не несёт ответственности за нарушение конфиденциальности данных.

"При использовании облачных систем мы фактически размещаем свою информацию на чужих ресурсах, которыми управляет чужая организация с чужими системными администраторами. В большинстве случаев это экономически оправдано, но не очень безопасно", — рассказал Пермяков.