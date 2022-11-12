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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 06:13
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МО РФ показало видео боевой подготовки военных на полигонах Белоруссии

Минобороны показало видео боевой подготовки военных на полигонах ВС Белоруссии

Военнослужащие Российской Федерации из состава региональной группировки войск продолжают интенсивную боевую подготовку на полигонах Вооружённых сил Белоруссии. В Министерстве обороны РФ рассказали, что занятия проводят и днём, и ночью.

Российские бойцы проходят огневую и тактическую подготовку в Белоруссии. Видео © Министерство обороны РФ

Как сообщил командир артиллерийского оружия Виталий, военнослужащие показывают отличные результаты в работе. Так, бойцы Западного военного округа совершенствуют стрельбу из штатного оружия, проходят психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины, а также занимаются вождением боевых машин.

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными
В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

Ранее Лайф также рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. Кроме того, Москва и Минск решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

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Кадр из видео / Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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