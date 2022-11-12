ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на запорожский участок фронта

ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское для дальнейшего контрнаступления, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", — сказал он РИА "Новости".

Рогов уточнил, что в настоящее время линия обороны укрепляется из-за возможных планов ВСУ бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, план украинской армии заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Также Киев жаждет бросить силы на форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС, добавил Рогов.