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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 07:23
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ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на запорожский участок фронта

Рогов предупредил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области

ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское для дальнейшего контрнаступления, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", — сказал он РИА "Новости".

Рогов уточнил, что в настоящее время линия обороны укрепляется из-за возможных планов ВСУ бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, план украинской армии заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Также Киев жаждет бросить силы на форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС, добавил Рогов.

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А ранее Владимир Рогов сообщил, что власти Украины сосредоточили на Запорожском направлении большое количество польских наёмников. Также немало выходцев из Грузии, членов разных террористических организаций. По его данным, ВСУ разместили в регионе боевиков из 34 стран.

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Getty Images / Ashley Chan / SOPA Images / LightRocket

Андрей Бражников
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