Каспийский трубопроводный консорциум восстановил работу одного из причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) восстановил работу одного из причалов. Как сообщил журналистам генеральный директор КТК Николай Горбань, выносное причальное устройство (ВПУ-1) передано в эксплуатацию.

"Сегодня в полном объёме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен полный объём работ, ВПУ передано в эксплуатацию. И в настоящий момент уже идёт погрузка первого танкера", — сообщил Горбань.

В августе КТК приостановил прокачку нефти из-за повреждений двух выносных причальных устройств, ведь в зоне опоры танка плавучести были обнаружены трещины. По словам директора КТК, в данный момент подрядчики приступили к ремонту на ВПУ-2, но говорить о точных сроках окончания работ пока рано.