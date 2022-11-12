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12 ноября, 07:26

Каспийский трубопроводный консорциум восстановил работу одного из причалов

Гендиректор КТК Горбань заявил о вводе в эксплуатацию первого причала

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) восстановил работу одного из причалов. Как сообщил журналистам генеральный директор КТК Николай Горбань, выносное причальное устройство (ВПУ-1) передано в эксплуатацию.

"Сегодня в полном объёме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен полный объём работ, ВПУ передано в эксплуатацию. И в настоящий момент уже идёт погрузка первого танкера", — сообщил Горбань.

В августе КТК приостановил прокачку нефти из-за повреждений двух выносных причальных устройств, ведь в зоне опоры танка плавучести были обнаружены трещины. По словам директора КТК, в данный момент подрядчики приступили к ремонту на ВПУ-2, но говорить о точных сроках окончания работ пока рано.

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ТАСС / Виталий Тимкив

Оксана Попова

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