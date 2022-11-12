В Прикамье педофил вырезал семью с четырёхлетним ребёнком и покончил с собой

В Пермском крае 25-летний мужчина расправился с семейной парой и их четырёхлетним сыном, после чего свёл счёты с жизнью. Как сообщил Лайфу источник, подозреваемый судим по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

Как установило следствие, трагедия произошла 10 ноября в Осе Пермского края. В одной из квартир по улице Советской было найдено тело 30-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Рядом с домом обнаружен и 25-летний хозяин квартиры, который, предположительно, покончил с собой после совершения убийства.

"В тот же день в ходе проведения обыска по месту проживания убитого в квартире жилого дома, расположенного по улице Степана Разина, были обнаружены тела супруги погибшего и их сына 2018 года рождения", — сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи собрали доказательства виновности подозреваемого мужчины и в этих преступлениях. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего). Расследование взял на контроль руководитель регионального СУ СК РФ Денис Головкин.