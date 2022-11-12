Лавров и Байден проехали по бульвару России в Камбодже по пути на разные саммиты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Джо Байден, прилетевшие в столицу Камбоджи на разные саммиты, проехали по центральной улице — бульвару Российской Федерации.

Как сообщает РИА "Новости", американский президент, прибывший в Пномпень на саммит АСЕАН – США, и глава российского МИДа, принимающий участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), проследовали из аэропорта практически друг за другом, с небольшим промежутком во времени.

Флаги стран – участниц саммита размещены на территории аэропорта и в городе, причём российский и американский флаги где-то разместили рядом, а где-то через один. Самолёты делегаций РФ и США припаркованы в противоположных концах аэродрома.