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Опубликовано 12 ноября 2022, 08:30
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Опубликовано видео передвижения колонны бронетехники НАТО по Херсонскому фронту

Большое количество бронированной техники НАТО движется вдоль линии Херсонского фронта. Кадры обнародовал телеграм-канал "Военкоры Русской Весны".

Кадры передвижения техники НАТО на Херсонском направлении. Видео © t.me / "Военкоры Русской Весны"

По данным канала, в числе данной техники американские противотанковые комплексы TOW на базе внедорожников HMMWV. Также замечена колонна десантно-штурмовых войск на британских броневиках Wolfhound. На фоне вооружения попозировал один из солдат ВСУ, который не смог сдержать радости от увиденного. Куда и с какими целями направлось вооружение — неизвестно.

Назван город, который станет административным центром Херсонской области России
Назван город, который станет административным центром Херсонской области России

Напомним, командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.

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t.me / "Военкоры Русской Весны"

Оксана Попова
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