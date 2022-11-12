Опубликовано видео передвижения колонны бронетехники НАТО по Херсонскому фронту

По данным канала, в числе данной техники американские противотанковые комплексы TOW на базе внедорожников HMMWV. Также замечена колонна десантно-штурмовых войск на британских броневиках Wolfhound. На фоне вооружения попозировал один из солдат ВСУ, который не смог сдержать радости от увиденного. Куда и с какими целями направлось вооружение — неизвестно.