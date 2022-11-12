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12 ноября, 08:24

В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен жёлтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра, опубликованной на сайте учреждения.

"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в расшифровке обозначений на карте.

Гидрометцентр фиксирует порывы ветра до 20 метров в секунду как в столице, так и в Подмосковье. Предупреждение действует до 9 утра 14 ноября.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Ирина Фальке

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