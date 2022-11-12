В Москве и области объявлен жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра
В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен жёлтый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра, опубликованной на сайте учреждения.
"Жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в расшифровке обозначений на карте.
Гидрометцентр фиксирует порывы ветра до 20 метров в секунду как в столице, так и в Подмосковье. Предупреждение действует до 9 утра 14 ноября.
Ранее синоптик Синенков спрогнозировал первый снег на юге России в конце предстоящей недели. По словам эксперта, на выходных в Волгограде и Ростове-на-Дону будет до 8–10 градусов тепла, а вот в понедельник начнётся похолодание.
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ТАСС / Шарифулин Валерий