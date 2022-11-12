"Дрожит от страха": Австралийцы подняли на смех своего премьера из-за наглого заявления о Путине
Читатели Sky News раскритиковали премьера Австралии за наглое требование к Путину
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Обложка © Getty Images / Martin Ollman
Читателей Sky News в Австралии возмутил призыв премьер-министра страны Энтони Албаниза продолжать оказывать давление на президента РФ Владимира Путина в связи с конфликтом на Украине. Он обратился с таким предложением к международному сообществу, отметив, что Путин "должен отступить".
"Албаниз начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?" — написал один из комментаторов.
"Такие заявления показывают, что Албаниз здесь точно не главный", — отметил другой читатель.
"Албаниз "фантастический" лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того, чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина", — добавил ещё один подписчик.
Ещё несколько комментаторов отметили, что австралийский премьер "ведёт себя как ребёнок, который понятия не имеет о силе другой стороны и думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать". А кто-то заявил, что Албанизу не помешало бы "попросить Путина дать ему несколько советов".
Ранее британцы поддержали Путина после слов о риске глобальной катастрофы из-за НАТО. По мнению одного из читателей Daily Mail, конфликт на Украине стал результатом "наглого поведения западных стран в отношении России": они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, отчего страдают обычные люди.