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12 ноября, 08:09

"Дрожит от страха": Австралийцы подняли на смех своего премьера из-за наглого заявления о Путине

Читатели Sky News раскритиковали премьера Австралии за наглое требование к Путину

<p>Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Обложка © Getty Images / Martin Ollman</p>

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Обложка © Getty Images / Martin Ollman

Читателей Sky News в Австралии возмутил призыв премьер-министра страны Энтони Албаниза продолжать оказывать давление на президента РФ Владимира Путина в связи с конфликтом на Украине. Он обратился с таким предложением к международному сообществу, отметив, что Путин "должен отступить".

"Албаниз начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?" — написал один из комментаторов.

"Такие заявления показывают, что Албаниз здесь точно не главный", — отметил другой читатель.

"Албаниз "фантастический" лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того, чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина", — добавил ещё один подписчик.

Ещё несколько комментаторов отметили, что австралийский премьер "ведёт себя как ребёнок, который понятия не имеет о силе другой стороны и думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать". А кто-то заявил, что Албанизу не помешало бы "попросить Путина дать ему несколько советов".

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Ранее британцы поддержали Путина после слов о риске глобальной катастрофы из-за НАТО. По мнению одного из читателей Daily Mail, конфликт на Украине стал результатом "наглого поведения западных стран в отношении России": они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, отчего страдают обычные люди.

Ирина Фальке

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