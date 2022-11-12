Украинские пограничники отказываются выпускать студентов даже с решением суда о выезде

Украинские студенты, которые проходят обучение в международных вузах, а также имеют на руках выигранный судебный иск на выезд, всё равно не смогут покинуть Незалежную. Как сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, учащихся никуда не выпустят до тех пор, пока не разрешит правительство.

Демченко заявил, что украинские пограничники не выпускают студентов, так как руководствуются "нормами законодательства" о военном положении.

"Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Конечно, мы также подаём апелляции на принимаемые решения", — сказал он "Укринформ".