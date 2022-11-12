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12 ноября, 08:20

"Подлизывается к США": Французов взбесило поздравление Макрона в адрес Зеленского из-за Херсона

Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона, поздравившего Зеленского из-за Херсона

Читатели Le Figaro недоумевают, с чего вдруг французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил президента Украины с отводом российских войск из Херсона, ещё и на английском языке, ведь ранее Париж постоянно говорил о необходимости мирных переговоров.

"Президент Франции публично выражает на английском языке своё подчинение Соединённым Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении", — указал один из пользователей.

Другой поддержал его, назвав Макрона "поджигателем войны". Пользователи также обратили внимание, что с такой агрессивной антироссийской повесткой французы рискуют оказаться на краю гибели "от холода и голода". А кто-то выразил недоумение, почему поздравления были на английском, предположив, что Макрон "подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО".

"Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна ещё одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — высказался ещё один комментатор.

Макрон призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров

Макрон призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров

Напомним, 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий оборону по барьерному рубежу реки Днепр. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. О начале перегруппировки МО РФ сообщило 10 ноября. 11 ноября на левый берег Днепра были благополучно и без потерь переправлены около 30 тысяч российских военных и вся их техника.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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