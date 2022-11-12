"Подлизывается к США": Французов взбесило поздравление Макрона в адрес Зеленского из-за Херсона

Читатели Le Figaro недоумевают, с чего вдруг французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил президента Украины с отводом российских войск из Херсона, ещё и на английском языке, ведь ранее Париж постоянно говорил о необходимости мирных переговоров.

"Президент Франции публично выражает на английском языке своё подчинение Соединённым Штатам, ведущим войну против России на Украине. Я в недоумении", — указал один из пользователей.

Другой поддержал его, назвав Макрона "поджигателем войны". Пользователи также обратили внимание, что с такой агрессивной антироссийской повесткой французы рискуют оказаться на краю гибели "от холода и голода". А кто-то выразил недоумение, почему поздравления были на английском, предположив, что Макрон "подлизывается к своим хозяевам из США и НАТО".

"Макрон бы лучше подготовил почву для мирных переговоров, а не поздравлял Зеленского с выдуманной победой. Нам не нужна ещё одна мировая война! Крайне важно снизить напряжение в Европе", — высказался ещё один комментатор.