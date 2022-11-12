Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

В выездном матче против "Торонто Мэйпл Лифс" (4:2) 36-летний спортсмен забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего в НХЛ у форварда 450 заброшенных шайб, он стал четвёртым российским хоккеистом, преодолевшим эту отметку.

Первой звездой дня стал канадский вратарь клуба "Миннесота Уайлд" Марк-Андре Флёри, оформивший шатаут во встрече с "Сиэтл Кракен" (1:0), а вторая звезда дня — американский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Сонни Милано, набравший три очка в игре против "Тампа-Бэй Лайтнинг".