Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
В выездном матче против "Торонто Мэйпл Лифс" (4:2) 36-летний спортсмен забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего в НХЛ у форварда 450 заброшенных шайб, он стал четвёртым российским хоккеистом, преодолевшим эту отметку.
Первой звездой дня стал канадский вратарь клуба "Миннесота Уайлд" Марк-Андре Флёри, оформивший шатаут во встрече с "Сиэтл Кракен" (1:0), а вторая звезда дня — американский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Сонни Милано, набравший три очка в игре против "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Ранее Лайф писал, что форвард "Каролины" Свечников оформил хет-трик в матче НХЛ против "Эдмонтона" и достиг отметки в 100 шайб в НХЛ. В 14 играх текущего сезона 22-летний хоккеист набрал 17 очков.
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ТАСС / АР / Eric Canha