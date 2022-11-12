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12 ноября, 10:28

Опубликовано видео обучения мобилизованных десантников тонкостям боя на БМД-4М

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных в подразделения ВДВ на машинах БМД-4М

Минобороны РФ показало кадры с одного из полигонов в тыловой зоне спецоперации, где завершается военная подготовка подразделений ВДВ, состоящих из мобилизованных солдат.

В тыловой зоне СВО завершается подготовка подразделений ВДВ. Видео © t.me / Минобороны России

"Настрой боевой. Инструктора делятся опытом, рассказывают тонкости. Относимся серьёзно к делу. Совершенствуем навыки по огневой, тактической, медицинской, инженерной подготовке, проходим боевое слаживание. Всё выдали, всем обеспечены, выплаты получены", поделился военнослужащий Игорь Тимофеев.

Бойцы также освоили работу с вооружением и спецтехникой, в том числе с боевыми машинами десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М, а также с самоходными артиллерийскими установками 2С9 "Нона-С", зенитными комплексами ЗУ-23, противотанковыми ракетными системами и миномётами. Большое внимание уделено и подготовке операторов квадрокоптеров, добавили в ведомстве. "Вернёмся все и с победой!" — добавил солдат.

Шойгу заявил, что подготовка мобилизованных должна проходить только в тылу

Шойгу заявил, что подготовка мобилизованных должна проходить только в тылу

Ранее в Минобороны рассказали, что в Сибири продолжается интенсивная подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих. Так, солдаты под руководством опытных инструкторов оттачивают навыки стрельбы из АК-12 и автоматов Калашникова по целям, имитирующим условного противника на разных расстояниях.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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