Опубликовано видео обучения мобилизованных десантников тонкостям боя на БМД-4М

Минобороны РФ показало кадры с одного из полигонов в тыловой зоне спецоперации, где завершается военная подготовка подразделений ВДВ, состоящих из мобилизованных солдат.

В тыловой зоне СВО завершается подготовка подразделений ВДВ. Видео © t.me / Минобороны России

"Настрой боевой. Инструктора делятся опытом, рассказывают тонкости. Относимся серьёзно к делу. Совершенствуем навыки по огневой, тактической, медицинской, инженерной подготовке, проходим боевое слаживание. Всё выдали, всем обеспечены, выплаты получены", — поделился военнослужащий Игорь Тимофеев.

Бойцы также освоили работу с вооружением и спецтехникой, в том числе с боевыми машинами десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М, а также с самоходными артиллерийскими установками 2С9 "Нона-С", зенитными комплексами ЗУ-23, противотанковыми ракетными системами и миномётами. Большое внимание уделено и подготовке операторов квадрокоптеров, добавили в ведомстве. "Вернёмся все и с победой!" — добавил солдат.