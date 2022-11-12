Командующий Объединённой группировкой российских войск в зоне СВО генерал Сергей Суровикин проявил себя во время чеченской войны как один из гениальных военачальников. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на его сослуживцев из 42-й мотострелковой дивизии, которой он руководил в 2004–2005 годах. Они назвали семь главных фактов о "генерале Армагеддоне".

"После прохождения Аргунского ущелья одна из наших машин была подорвана боевиками на фугасе. В результате вся колонна встала. Командир дивизии Суровикин молниеносно принял решение об эвакуации личного состава и техники. Его действия повлияли на то, что колонна вышла из-под обстрела с минимальными потерями", — сказал экс-начальник управления ЦВО Олег Польгуев.

А генерал Баранов вспомнил, что после гибели в Чечне нескольких сослуживцев Суровикин пообещал ликвидировать по три боевика за каждого убитого российского бойца. Уже через неделю было уничтожено 36 боевиков, что даже превзошло план, отметил Баранов. По его словам, командующий СВО за всю карьеру пережил несколько покушений. Свою первую медаль Суровикин получил ещё в 1989 году. Тогда на Гороховецком полигоне загорелся БМП, а внутри оставался экипаж и полный боекомплект. Сергей был командиром роты, рассказал начальник военного университета МО РФ Валерий Марченков, он высадил солдат, сам сел в горящую машину и сбросил её в воду с обрыва, предотвратив взрыв. Суровикин и в Таджикистане, где нёс службу, сумел спасти товарища.

"Одна боевая машина попала в эпицентр этого селевого потока. Увидев, что машина находится под водой, он рванул к ней. Буквально за доли секунд Суровикин вытащил бойца. Машину снесло. Её потом через два-три километра где-то нашли внизу", — поделился полковник Курбон Сафаров.

Продвигаться по службе Суровикину помогала не только смелость, но и мышление стратега. По утверждению его первой учительницы Галины Пуховой, с детства он отличался военной выправкой и целеустремлённостью. Сергей окончил с золотой медалью новосибирскую физико-математическую школу и поступил в Омское военное училище, где, по словам однокурсников, за несколько ночей прорешал вузовский учебник по математике.