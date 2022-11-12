На Украине заявили о разрушении энергосистемы Херсона
ДТЭК: Энергосистема Херсона разрушена, на её восстановление потребуется месяц
Херсон полностью обесточен, его энергосистема разрушена. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, на её восстановление потребуется не менее месяца.
"Там [в Херсоне] не только графиков [отключения энергии], там вообще нет электроэнергии", — приводят его слова украинские СМИ.
По его словам, на восстановление энергосистемы города уйдёт около 30 дней. Именно такое время понадобилось для возобновления снабжения Киева. Сахарук говорит также, что на данный момент дефицит энергии в Незалежной составляет около 10–20%. А в отдельных субъектах ситуация может быть и хуже.
Ранее Лайф рассказывал, что командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.
ТАСС / Мальгавко Сергей