На Украине заявили о разрушении энергосистемы Херсона

Херсон полностью обесточен, его энергосистема разрушена. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, на её восстановление потребуется не менее месяца.

"Там [в Херсоне] не только графиков [отключения энергии] , там вообще нет электроэнергии", — приводят его слова украинские СМИ.

По его словам, на восстановление энергосистемы города уйдёт около 30 дней. Именно такое время понадобилось для возобновления снабжения Киева. Сахарук говорит также, что на данный момент дефицит энергии в Незалежной составляет около 10–20%. А в отдельных субъектах ситуация может быть и хуже.