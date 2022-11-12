Нейробиологи научились выявлять болезнь Альцгеймера за годы до первых симптомов

Шведские учёные из Лундского университета нашли способ идентифицировать людей с болезнью Альцгеймера за годы до того, как у них начнут проявляться первые симптомы. Исследование публикует научный журнал Nature Medicine.

Участниками эксперимента стали 1325 человек без каких-либо когнитивных нарушений. При помощи ПЭТ-сканирования специалисты визуализировали наличие в мозге людей тау-белков и бета-амилоидов, которые приводят к гибели нейронов. По словам исследователей, присутствие хотя бы двух таких белков повышает риск развития болезни в 20–40 раз, а изменения в мозге происходят за 10–20 лет до первых признаков.

Учёные утверждают, что, если болезнь получится диагностировать до первых когнитивных нарушений, можно будет использовать лекарства от Альцгеймера на самом раннем этапе. Но прежде чем врачи смогут назначать такое лечение людям, у которых ещё нет потери памяти, нужны дополнительные исследования.