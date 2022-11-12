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12 ноября, 09:57

В Севастополе хозяин борделя трижды поджигал дом бывшей из-за безответной любви

В Севастополе задержали мужчину, трижды поджигавшего дом бывшей возлюбленной

В Севастополе задержали 50-летнего хозяина притона, который с октября трижды поджигал дом возлюбленной из-за неразделённой любви. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В Севастополе задержали сутенёра, пытавшегося сжечь дом возлюбленной. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

Сутенёр ранее состоял в отношениях с 40-летней потерпевшей. При этом после первых двух поджогов серьёзных последствий ему удавалось избежать, однако после последней попытки муж его возлюбленной всё-таки решил обратиться в полицию.

"В вечернее время, используя смесь для розжига и другие горючие жидкости, злоумышленник поджигал деревянные стены домовладения и затем скрывался", уточнили в полиции.

Романтик был судим за мошенничество, грабёж и содержание борделя. Сейчас на него возбудили дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда и результатов всех экспертиз он будет дожидаться под стражей.

Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Опубликовано видео задержания поджигателя автомобилей около башен "Москвы-Сити"

Лайф писал, что в Петербурге задержали бездомного поджигателя иномарок. От рук преступника пострадало два "фольксвагена".

Обложка ©

Telegram / Полиция Севастополя

Матвей Шандрыголов

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