В Москве побит температурный рекорд 2010 года

Воздух в Москве прогрелся до 9,6 градуса выше нуля, что является температурным рекордом для 12 ноября, об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К десяти часам утра температура воздуха на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в плюс 9,6 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2010 году", — заявил он.

Что касается прогноза погоды, то сегодня в столице ожидается 10–12 градусов выше нуля, а в Подмосковье — 8–13 градусов. Синоптик добавил, что в Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.