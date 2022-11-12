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12 ноября, 09:23

Диетолог рассказала, кому нельзя пить какао

Врач Михалёва объяснила, почему не стоит увлекаться какао

Какао является одним из самых популярных напитков. Он полюбился многим благодаря вкусовым качествам и множеству полезных свойств. Вместе с тем злоупотреблять им не стоит. Как рассказала в беседе с Лайфом детский эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники" Оксана Михалёва, какао нужно пить в умеренных количествах.

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Какао следует употреблять умеренно и соблюдать суточную норму — не более двух чашек в день.

Фото © shutterstock

Она рассказала, что, как известно, какао обладает множеством полезных свойств. Этот тонизирующий напиток понижает артериальное давление, расширяет кровеносные сосуды, снижает уровень "плохого" холестерина, а также улучшает настроение. Но злоупотреблять им не стоит, особенно людям с лишним весом и беременным. От напитка нужно отказаться и людям с чрезмерной возбудимостью и страдающим бессонницей, так как в его составе есть кофеин, оказывающий возбуждающее действие.

"С осторожностью следует употреблять напиток людям с лишним весом и сахарным диабетом. Людям с ожирением и сахарным диабетом рекомендуется готовить какао на воде или обезжиренном молоке и вместо сахара добавлять разрешённые сахарозаменители", подчеркнула собеседница Лайфа.

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Особенно осторожными с какао стоит быть беременным, а также людям с диабетом и заболеваниями ЖКТ.

Фото © shutterstock

Кроме того, какао стимулирует выработку желудочного сока, поэтому людям с обострениями заболеваний желудочно-кишечного тракта следует ограничиться двумя чашками в день. То же самое касается и беременных, ведь за счёт в его составе серотонина, триптофана и фенилэтиламина он может вызвать аллергию.

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Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасно употребление свежевыжатых соков. В день стоит пить не больше стакана напитка, считает специалист. А ещё для снижения вреда некоторые соки стоит разбавлять водой в соотношении 50 на 50.

Ольга Годуненко

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