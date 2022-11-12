США надеются на возобновление переговоров Москвы и Киева, но на условиях Зеленского

США рассчитывают на начало переговоров по Украине, но с учётом того, что их условия определит украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила в интервью газете Corriere della Sera постпред США при НАТО Джулианна Смит, добавив, что "Москва могла бы закончить конфликт завтра при желании".

"Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент (Джо Байден. — Прим. Лайфа) только что сказал, что этому необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное [российской стороной]", — заявила дипломат.

По её словам, США и НАТО постоянно контактируют с военным командованием Украины, определяя стратегию. Однако дипломат подчеркнула, что Киев сам "определяет, что делать, с учётом задач на поле боя". При этом разногласий у американской и украинской сторон в этом вопросе нет, заключила Смит.