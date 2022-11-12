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12 ноября, 09:16

Минздрав поручил регионам запастись лекарствами на четыре месяца вперёд

Минздрав России поручил российским регионам сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Михаил Мурашко.

"Министерством здравоохранения даны жёсткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырёх месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы", — уточнил министр.

По его словам, производство препаратов в России наращивается высокими темпами. Мурашко признал, что по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, но каких-то отказов или больших угроз не наблюдается.

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Ранее Лайф писал, что в Москве наблюдается дефицит антибиотика на основе амоксициллина — препарата под названием "Амоксиклав". При этом в Минпромторге РФ уже заверили, что вскоре поставки лекарства будут налажены.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Андрей Бражников

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