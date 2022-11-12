Кулеба призвал не позволять России устроить "голодные игры"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не дать России устроить "голодные игры"
Страны Юго-Восточной Азии должны не позволять России играть в "голодные игры". Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, одного участия Москвы в зерновой сделке мало: нужно добиться, чтобы российские инспекторы проверяли суда без искусственных задержек. Его слова приводит Reuters.
"Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром", — заявил министр на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Напомним, что сегодня в Женеве стартовали переговоры между представителями России и ООН о вывозе украинского зерна. Ранее МИД РФ предупредил, что условия договорённостей выполняются только в отношении Украины, а вот ограничения на экспорт российского продовольствия и удобрений продолжают действовать. Таким образом Россия дала понять, что может при определённых обстоятельствах и не продлить действие зерновой сделки. При этом Турция намерена предложить пролонгировать договорённости ещё на один год после истечения 19 ноября срока действия нынешнего соглашения.
ТАСС / АР / Craig Ruttle