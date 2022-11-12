Кулеба призвал не позволять России устроить "голодные игры"

Страны Юго-Восточной Азии должны не позволять России играть в "голодные игры". Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, одного участия Москвы в зерновой сделке мало: нужно добиться, чтобы российские инспекторы проверяли суда без искусственных задержек. Его слова приводит Reuters.