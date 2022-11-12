МИД Швейцарии обратился в Генпрокуратуру из-за утечки данных о визите президента в Киев

Генеральная прокуратура Швейцарии получила жалобу от МИД страны из-за того, что ранее в прессу утекла информация о состоявшемся визите швейцарского президента Иньяцио Кассиса на Украину. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе самого ведомства.

"Генеральная прокуратура Швейцарии подтверждает, что получила жалобу о возбуждении уголовного дела по этому поводу. Жалоба была подана Федеральным департаментом иностранных дел (МИД. — Прим. Лайфа) против неизвестных лиц по подозрению в разглашении служебной тайны", — говорится в заявлении.

Генпрокуратура рассмотрит обращение, после чего будет принято решение, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по указанному факту. Речь идёт о поездке Кассиса в Киев 20 октября, которая держалась в секрете. Однако одна из газет Швейцарии знала об этом в подробностях, что, по мнению внешнеполитического ведомства, угрожало безопасности политика. В швейцарском МИДе подтвердили агентству подачу жалобы.