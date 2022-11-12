России разрешили бесплатно передать Африке заблокированные в ЕС удобрения

Группа компаний "Уралхим-Уралкалий" пришла к соглашению с ООН о безвозмездной передаче странам Африки российских удобрений, которые остаются заблокированными на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Дмитрий Коняев.

"Группа компаний "Уралхим-Уралкалий" ведёт активную работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 тысяч тонн минеральных удобрений, которые были "заморожены" в странах ЕС. Уже достигнуты договорённости о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии", — сказал он.

По его словам, 8 ноября уже подписан договор на отправку 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Республику Малави на юго-востоке Африки. Коняев подчеркнул, что распределение удобрений по нуждающимся странам происходит через Африканский союз, при этом "Уралхим-Уралкалий" взял на себя расходы по транспортировке.