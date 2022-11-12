Bloomberg узнал о дипломатическом споре между ФРГ и Индией из-за газа

Индия потребовала от компании SEFE (бывшая немецкая "дочка" "Газпрома", которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH) найти альтернативных поставщиков газа для выполнения обязательств. Спор перетёк с корпоративного уровня на дипломатический из-за прекращения Германией поставок топлива, что вызвало гнев у индийской стороны, пишет Bloomberg.

SEFE перестала поставлять СПГ индийской Gail с мая, причиной этого компания назвала введённые Россией санкции. Из-за этого индийское предприятие вынуждено тратиться на поиск альтернативных экспортёров, тогда как SEFE платит лишь неустойку в размере 20% от стоимости предполагаемой поставки.

Теперь власти Индии требуют, чтобы Берлин самостоятельно искал новых экспортёров для полного выполнения своих обязательств перед Gail. Согласно существующему договору между государствами, индийская компания должна получать 2,5 млн тонн СПГ ежегодно до 2041 года.

"Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией <...> Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках", — отмечают источники Bloomberg.