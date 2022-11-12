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12 ноября, 08:56

Bloomberg узнал о дипломатическом споре между ФРГ и Индией из-за газа

Bloomberg: Между Германией и Индией возник дипломатический спор из-за поставок газа SEFE

Индия потребовала от компании SEFE (бывшая немецкая "дочка" "Газпрома", которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH) найти альтернативных поставщиков газа для выполнения обязательств. Спор перетёк с корпоративного уровня на дипломатический из-за прекращения Германией поставок топлива, что вызвало гнев у индийской стороны, пишет Bloomberg.

SEFE перестала поставлять СПГ индийской Gail с мая, причиной этого компания назвала введённые Россией санкции. Из-за этого индийское предприятие вынуждено тратиться на поиск альтернативных экспортёров, тогда как SEFE платит лишь неустойку в размере 20% от стоимости предполагаемой поставки.

Теперь власти Индии требуют, чтобы Берлин самостоятельно искал новых экспортёров для полного выполнения своих обязательств перед Gail. Согласно существующему договору между государствами, индийская компания должна получать 2,5 млн тонн СПГ ежегодно до 2041 года.

"Стороны привлекли дипломатов, чтобы попытаться разрешить разногласия по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа в Индию немецкой государственной компанией <...> Индия также ищет решение с Россией, чтобы заполнить пробел в поставках", — отмечают источники Bloomberg.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз увеличил закупки СПГ для замещения российского газа. По словам аналитиков компании Kpler, объём поставок сжиженного газа в Европу за весь 2022 год составит около 123 миллиардов кубометров.

Обложка ©

Getty Images / Fernando Gutierrez-Juarez / picture alliance

Ирина Фальке

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