Названы три причины проверить уровень магния в организме

Магний отвечает за нормальное состояние костной ткани, мышечную активность, регулирует процессы в нервной системе, из-за чего нужен нашему организму. Разумеется, что его уровень нужно поддерживать. В беседе с Лайфом врач-кардиолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Айша Ибрагимова назвала три причины сделать анализ на уровень магния.

"При сбалансированном питании магний поступает с продуктами питания, такими как зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, шоколад, чуть меньше его в мясе и рыбе. Первая причина для сдачи анализа на уровень магния — это появление следующих симптомов: тревога, раздражительность, головные боли, судороги, подёргивание мышц глаз, запоры, высокое давление, аритмии", — отметила Ибрагимова.

Проверять уровень магния необходимо людям, у которых наблюдается острый панкреатит, злоупотребление алкоголем, длительные понос, рвота и сахарный диабет. Вышеперечисленное, по словам врача, повышает риск дефицита этого микроэлемента. Также его уровень важно контролировать при приёме мочегонных препаратов, цитостатиков, ингибиторов протонной помпы и химиотерапевтических препаратов. Все эти лекарства выводят магний с почками.