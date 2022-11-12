Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолёта, возвращаясь из Узбекистана.
"За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, какие шаги они могут предпринять", — приводит слова турецкого лидера газета Milliyet.
А ранее президент Турции критиковал лидеров Европы за их неправильное отношение к России и Владимиру Путину. Эрдоган подчеркнул, что одна из самых уважаемых стран в мире не может подчиниться нападкам Запада, а Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
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