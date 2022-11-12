НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 10:01

Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолёта, возвращаясь из Узбекистана.

"За эти два-три дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, какие шаги они могут предпринять", — приводит слова турецкого лидера газета Milliyet.

Эрдоган заявил о высоком уровне доверия между ним и Путиным

Эрдоган заявил о высоком уровне доверия между ним и Путиным

А ранее президент Турции критиковал лидеров Европы за их неправильное отношение к России и Владимиру Путину. Эрдоган подчеркнул, что одна из самых уважаемых стран в мире не может подчиниться нападкам Запада, а Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров