Три наркомана хотели ограбить закладчика у кладбища, но взяли не того и устроили стрельбу

Три жителя Черемхова Иркутской области хотели ограбить закладчика и отобрать у него наркотики, но напали не на того. Чтобы не оставаться без добычи, вооружённые наркоманы решили отобрать у жертвы смартфон. Подробности истории рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Три наркомана с ружьём хотели ограбить мужчину, приняв его за закладчика.Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В полицию обратился местный житель и рассказал, что в лесу у кладбища его ограбили трое неизвестных. Они отобрали у жертвы мобильный телефон, но пострадавшему удалось убежать. Догнать местного жителя злоумышленникам не удалось, поэтому они начали стрелять. К счастью, мужчина не пострадал.

Сотрудники полиции и "Росгвардии" выехали в район преступления. Около одного из торговых центров они заметили троих мужчин, которые подходили под описание пострадавшего. При себе у них было огнестрельное оружие и пропавший смартфон заявителя.

"Задержанными оказались трое местных жителей в возрасте от 38 лет до 41 года. При себе у них оказался пропавший смартфон заявителя, а в спортивной сумке — охотничье огнестрельное оружие, принадлежащее одному из них. По имеющейся оперативной информации, все трое страдают наркотической зависимостью и приняли пострадавшего за закладчика наркотиков", — сообщили в МВД.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору".