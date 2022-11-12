Найден способ снизить давление в сосудах мозга для пожилых

Год различных аэробных тренировок может помочь пожилым людям улучшить кровоснабжение мозга, а также снизить давление в сонной артерии. К такому выводу после необычного эксперимента пришла группа учёных из Техасского университета, результаты работы которых публикует Journal of Applied Physiology.

Участниками исследования стали 73 пожилых человека, 41 из которых через год провели обследование мозгового кровотока. До этого все они вели малоподвижный образ жизни, однако в рамках эксперимента они занимались бегом трусцой, делали растяжку и упражнения на повышение тонуса мышц. К слову, постепенно увеличивалась и частота тренировок: от двух-трёх до четырёх-пяти занятий в неделю.

В итоге, у занимавшихся участников улучшилось снабжение мозга кровью, снизилось давление в сосудах мозга и наблюдался высокий уровень кислорода. По словам учёных, способствовали этому именно регулярные аэробные тренировки.