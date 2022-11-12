Слова Маска о возможном банкротстве Twitter сочли "ответочкой" его недоброжелателям

Заявление миллиардера Илона Маска о возможном банкротстве Twitter является не более чем ответом всем тем, кто активно выступает против его прихода в управление соцсетью и намерен её покинуть, в том числе работникам и рекламодателям. Тем самым предприниматель пытается поиграть на акциях компании, заявил радио "Комсомольская правда" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Это такая "ответочка" тем, кто на него набросился. Потому что сейчас его покидают сотрудники, которых не устраивают изменившиеся обстоятельства, он кого-то увольняет, плюс отвалились рекламодатели. По большому счёту, он выставил ультиматум рекламодателям, которые уходят, и сотрудникам, которые его шантажируют, считая, что Илон Маск всё равно доплатит", — отметил Клименко.

По мнению эксперта, подобным заявлением Маск показывает, что не собирается привлекать внешние источники для финансирования соцсети и показывает распространяющим об этом информацию сотрудникам компании, что для них не будет "вечного счастья". Клименко также уверен, что все меры Маска направлены на оптимизацию расходов соцсети, которая не приносит каких-либо больших доходов и переживает непростой для себя период.