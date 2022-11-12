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12 ноября, 11:09

Бойцов ВСУ засняли на видео во время минирования подступов к границе с Белоруссией

В Минске заявили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией

Украинские военные активно минируют подступы к границе с Белоруссией. Как сообщили в Государственном пограничном комитете республики, очередной подобный факт был зафиксирован 9 ноября и был заснят на видео.

ВСУ минируют подступы к границе с Белоруссией. Видео © Пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии

"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зелёной границе", — говорится в сообщении.

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Ранее председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо назвал напряжённой ситуацию на границе Белоруссии и Украины из-за того, что со стороны Незалежной её охраняют люди без опознавательных знаков.

Обложка ©

Getty Images / Madeleine Kelly / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин

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