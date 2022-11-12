Бойцов ВСУ засняли на видео во время минирования подступов к границе с Белоруссией

Украинские военные активно минируют подступы к границе с Белоруссией. Как сообщили в Государственном пограничном комитете республики, очередной подобный факт был зафиксирован 9 ноября и был заснят на видео.

ВСУ минируют подступы к границе с Белоруссией. Видео © Пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии

"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зелёной границе", — говорится в сообщении.