Бойцов ВСУ засняли на видео во время минирования подступов к границе с Белоруссией
В Минске заявили, что Украина минирует подступы к границе с Белоруссией
Украинские военные активно минируют подступы к границе с Белоруссией. Как сообщили в Государственном пограничном комитете республики, очередной подобный факт был зафиксирован 9 ноября и был заснят на видео.
ВСУ минируют подступы к границе с Белоруссией. Видео © Пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии
"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зелёной границе", — говорится в сообщении.
Ранее председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо назвал напряжённой ситуацию на границе Белоруссии и Украины из-за того, что со стороны Незалежной её охраняют люди без опознавательных знаков.
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