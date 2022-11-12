Тральщик "Анатолий Шлемов" прошёл заводские испытания в заливе Петра Великого
В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о прохождении заводских испытаний новейшим минным тральщиком "Анатолий Шлемов", созданным по проекту 12700 "Александрит". В ходе выхода в залив Петра Великого была проверена работоспособность энергетической и других систем судна.
"Были проведены испытания главной энергетической установки на различных режимах работы. Совместно с представителями промышленности экипажем была проверена работоспособность рулевого и шлюпочного устройств. Также были проведены испытания навигационной аппаратуры спутниковой связи и гидродинамического лага, предназначенного для измерения скорости движения корабля", — говорится в сообщении.
Лайф писал, что подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот. Она перешла во Владивосток из Балтийского моря.
ТАСС / Демьянчук Александр