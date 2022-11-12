НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 11:01

Тральщик "Анатолий Шлемов" прошёл заводские испытания в заливе Петра Великого

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о прохождении заводских испытаний новейшим минным тральщиком "Анатолий Шлемов", созданным по проекту 12700 "Александрит". В ходе выхода в залив Петра Великого была проверена работоспособность энергетической и других систем судна.

"Были проведены испытания главной энергетической установки на различных режимах работы. Совместно с представителями промышленности экипажем была проверена работоспособность рулевого и шлюпочного устройств. Также были проведены испытания навигационной аппаратуры спутниковой связи и гидродинамического лага, предназначенного для измерения скорости движения корабля", говорится в сообщении.

Корабли Черноморского флота ударили по атакующим дронам

Корабли Черноморского флота ударили по атакующим дронам

Лайф писал, что подлодка "Магадан" с крылатыми ракетами "Калибр" прибыла на Тихоокеанский флот. Она перешла во Владивосток из Балтийского моря.

Обложка ©

ТАСС / Демьянчук Александр

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров