"Спасибо за правду!": Немецкий байкер зачитал рэп о русских и привёл в восторг европейцев

Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр загрузил на свой YouTube-канал песню с призывом помириться с Россией. Он выступил против распространившейся в Европе русофобии, напомнив о колоссальных жертвах, понесённых Красной армией в годы Великой Отечественной.

Немецкий рэпер написал песню с призывом помириться с Россией. Видео © YouTube / Owe Schattauer

"Россиянин — мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?" — говорится в тексте.

Он также раскритиковал милитаристскую и санкционную политику Германии, которая вредит её гражданам, в угоду США.

"Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?" — спел возмущённый немец.

Комментаторы из Германии и других стран Европы поддержали его порыв, назвав автора "рассерженным немцем". Один из таких поприветствовал байкера из Мюнхена и поблагодарил за правду. Сам Шаттауэр несколько раз был в России, а также занимался организацией автопробега за мир между двумя странами.