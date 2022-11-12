НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 10:51

"Спасибо за правду!": Немецкий байкер зачитал рэп о русских и привёл в восторг европейцев

Немецкий байкер написал песню с призывом помириться с Россией и привёл Сеть в восторг

Немецкий байкер и активист Ове Шаттауэр загрузил на свой YouTube-канал песню с призывом помириться с Россией. Он выступил против распространившейся в Европе русофобии, напомнив о колоссальных жертвах, понесённых Красной армией в годы Великой Отечественной.

Немецкий рэпер написал песню с призывом помириться с Россией. Видео © YouTube / Owe Schattauer

"Россиянин — мой друг. Давайте говорить с Россией только на языке мира. Долой русофобию! Неужели мы забыли о 27 миллионах погибших солдат, которые спасли мир от нацизма?" говорится в тексте.

Он также раскритиковал милитаристскую и санкционную политику Германии, которая вредит её гражданам, в угоду США.

"Сложившаяся ситуация радует американцев, которые хотят заколотить денежки на конфликте. Это ваши западные ценности?" спел возмущённый немец.

Комментаторы из Германии и других стран Европы поддержали его порыв, назвав автора "рассерженным немцем". Один из таких поприветствовал байкера из Мюнхена и поблагодарил за правду. Сам Шаттауэр несколько раз был в России, а также занимался организацией автопробега за мир между двумя странами.

"Легенда!": Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

"Легенда!": Иностранцев поразило видео с российским солдатом, отбрасывающим гранаты ВСУ

Лайф писал, что пользователи Twitter ополчились против Зеленского за его слова о переговорах с Россией. Их разозлило, что он резко поменял свою позицию, высказавшись за диалог.

Обложка ©

YouTube / Owe Schattauer

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров