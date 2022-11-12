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12 ноября, 10:46

Кабмин разрешил подавать документы в суд через "Госуслуги"

Правительство России одобрило инициативу подавать документы, получать повестки и судебные уведомления через портал "Госуслуги", если гражданин дал на это согласие, сообщается на сайте кабмина. Также предусмотрена возможность дистанционно участвовать в заседаниях суда.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", указано в тексте.

IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги"

IT-специалисты не смогут подать на отсрочку через "Госуслуги"

Ранее сообщалось, что россияне из четырёх новых регионов страны теперь смогут указать адрес регистрации, создав личный кабинет на "Госуслугах". Но для этого он должен быть отмечен в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

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Татьяна Миссуми

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