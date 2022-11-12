Кабмин разрешил подавать документы в суд через "Госуслуги"
Правительство России одобрило инициативу подавать документы, получать повестки и судебные уведомления через портал "Госуслуги", если гражданин дал на это согласие, сообщается на сайте кабмина. Также предусмотрена возможность дистанционно участвовать в заседаниях суда.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что россияне из четырёх новых регионов страны теперь смогут указать адрес регистрации, создав личный кабинет на "Госуслугах". Но для этого он должен быть отмечен в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
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