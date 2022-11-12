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12 ноября, 10:43

Турция заявила об ограничении Россией прохода судов в Азовское море

В Турции заявили, что РФ ограничила проход судов в Азовское море через Керченский пролив

Российская сторона запретила проход некоторых судов через Керченский пролив в Азовское море. Речь идёт о тех кораблях, которые были загружены за пределами РФ. Об этом рассказали ТАСС в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации РФ, проход судов, загруженных за пределами территории РФ, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещён", — рассказали в ведомстве.

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Лайф сообщал, что ранее был установлен первый пролёт автомобильной части Крымского моста, который пострадал во время диверсии 8 октября. Тогда на мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова

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