Турция заявила об ограничении Россией прохода судов в Азовское море

Российская сторона запретила проход некоторых судов через Керченский пролив в Азовское море. Речь идёт о тех кораблях, которые были загружены за пределами РФ. Об этом рассказали ТАСС в Главном управлении по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.