Полуторагодовалая малышка в одном подгузнике сбежала из детсада и час бродила по Кирову

В Кирове полуторагодовалая воспитанница частного детсада в одном подгузнике сбежала в город во время тихого часа, и воспитатель об этом не знала. Как уточняет телеграм-канал SHOT, девочку заметили в момент, когда та спустилась с тротуара на дорогу. Её увидели прохожие.

Девочка полутора лет выбралась из детского сада во время тихого часа и одна бродила по городу, пока не заметили. Видео © Telegram / SHOT

Женщина отнесла ребёнка к себе домой и вызвала для осмотра малышки врачей, а потом её передали родителям. По их словам, девочка испытала настолько сильный стресс, что уже два дня подряд не спит ночами и сильно плачет.

Также, по словам родителей, сотрудники детсада заявили им, что не заметили исчезновения девочки, однако на территории садика её не было больше часа. Директор сада утверждает, что инцидент произошёл "из-за того, что воспитатель вышла на улицу кормить птиц после того, как уложила детей спать, и забыла закрыть дверь".

Также в детсаду рассказали, что сбежавшая девочка часто просыпается во время тихого часа и начинает искать воспитателя. Выяснением остальных подробностей сейчас занимается полиция.