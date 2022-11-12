Эрдоган: Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о беспрецедентном давлении Запада на Россию. По его словам, нормально, что РФ оказывает этому сопротивление.

"Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Конечно, Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление", — сказал турецкий лидер журналистам на борту самолёта, следующего из Узбекистана.

Он также высказался за достижение мира на Украине, добавив, что Турция будет искать пути его установления.