"Аэрофлот" запустит прямые рейсы на Пхукет из трёх регионов России

Авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре увеличит программу рейсов на остров Пхукет в Таиланде, запустив рейсы из трёх городов России, а также увеличив частоту полётов из Москвы. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

"В ноябре планируется расширить программу полётов на остров, в том числе из российских регионов. Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полётов два раза в неделю по каждому направлению", — отметил Соснов.

Ещё одним городом, откуда россияне смогут улететь напрямую в Пхукет, станет Красноярск. Оттуда рейсы будут летать с частотой три раза в неделю. Кроме того, чаще будут выполняться полёты на остров из Москвы — теперь их число увеличится до трёх в день.