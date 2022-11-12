"Аэрофлот" запустит прямые рейсы на Пхукет из трёх регионов России
"Аэрофлот" запустит прямые рейсы на Пхукет из Владивостока, Красноярска и Новосибирска
Авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре увеличит программу рейсов на остров Пхукет в Таиланде, запустив рейсы из трёх городов России, а также увеличив частоту полётов из Москвы. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.
"В ноябре планируется расширить программу полётов на остров, в том числе из российских регионов. Откроется прямое авиасообщение из Владивостока и Новосибирска с частотой полётов два раза в неделю по каждому направлению", — отметил Соснов.
Ещё одним городом, откуда россияне смогут улететь напрямую в Пхукет, станет Красноярск. Оттуда рейсы будут летать с частотой три раза в неделю. Кроме того, чаще будут выполняться полёты на остров из Москвы — теперь их число увеличится до трёх в день.
Ранее Лайф рассказывал, что "Аэрофлот" 30 октября возобновил рейсы в Таиланд. Полёты будут совершаться в Бангкок и в Пхукет. Согласно расписанию на сайте компании, в Бангкок будут летать Airbus A330-300, а в Пхукет — Boeing 777-300ER.
ТАСС / Бобылев Сергей