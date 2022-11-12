С убийцами 14-летнего подростка у озера в Москве проводятся следственные действия
СК просит арестовать подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка у озера в Москве
Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка, найденного в неестественной позе около озера Святого на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Кадры следственных действий с подозреваемыми в убийстве подростка. Видео © t.me / Столичный СК
"В скором времени фигурантам будет предъявлено обвинение, и следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", — сказано в сообщении ГСУ СКР по Москве.
По версии следствия, подозреваемые в тот вечер сильно избили подростка. А затем, несмотря на холод, заставили снять одежду. Увидев, что состояние их жертвы резко ухудшилось, они просто ушли, а затем вовсе уехали из Москвы, пытаясь скрыться.
Напомним, 16 октября возле озера Святого в московском районе Косино-Ухтомский обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Мальчик ушёл гулять с приятелями и не вернулся домой, родители обратились в полицию. На его теле было множество повреждений в области лица и туловища, а сам подросток сидел в неестественной позе: прохожие подумали, что юноша занимается йогой. Позже экспертиза показала, что парня забили до смерти. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое молодых людей 24 и 22 лет.
Кадр из видео / t.me / Столичный СК