С убийцами 14-летнего подростка у озера в Москве проводятся следственные действия

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка, найденного в неестественной позе около озера Святого на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Кадры следственных действий с подозреваемыми в убийстве подростка. Видео © t.me / Столичный СК

"В скором времени фигурантам будет предъявлено обвинение, и следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, связанной с лишением свободы", — сказано в сообщении ГСУ СКР по Москве.