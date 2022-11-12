В Херсонской области нашли тайник с дымовыми шашками на заброшенном участке

В городе Голая Пристань Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с дымовыми шашками и прибором для осуществления детонации на одном из заброшенных участков. Об этом говорится в телеграм-канале регионального ГУ МВД.

"11 ноября в ходе оперативных мероприятий в Голой Пристани Херсонской области на территории заброшенного участка сотрудники полиции при поддержке силовиков выявили тайник боеприпасов", — отмечается в публикации.

Правоохранителями были найдены 29 дымовых шашек в картонных тубусах коричневого цвета, три металлические банки, прибор для осуществления детонации и прибор для измерения напряжения. Ведётся проверка.