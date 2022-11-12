НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 ноября, 11:20

В Херсонской области нашли тайник с дымовыми шашками на заброшенном участке

В городе Голая Пристань Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с дымовыми шашками и прибором для осуществления детонации на одном из заброшенных участков. Об этом говорится в телеграм-канале регионального ГУ МВД.

"11 ноября в ходе оперативных мероприятий в Голой Пристани Херсонской области на территории заброшенного участка сотрудники полиции при поддержке силовиков выявили тайник боеприпасов", — отмечается в публикации.

Правоохранителями были найдены 29 дымовых шашек в картонных тубусах коричневого цвета, три металлические банки, прибор для осуществления детонации и прибор для измерения напряжения. Ведётся проверка.

Житель Ставрополя готовил теракт по заданию националистов с Украины и оборудовал тайник в лесу

Житель Ставрополя готовил теракт по заданию националистов с Украины и оборудовал тайник в лесу

Ранее Лайф сообщал, что в Луганской Народной Республике российские спецслужбы обнаружили схрон с боеприпасами, которые украинские диверсанты планировали применить для терактов.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров