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Опубликовано 12 ноября 2022, 11:28

Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

Авиация ВКС России сбила украинский военный вертолёт Ми-8 в Запорожской области

В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков на брифинге.

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На днях также сообщалось, что ВСУ предприняли ещё две провальные попытки замедлить наступление российских войск на Южно-Донецком направлении, но противник потерпел неудачу. В ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.

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ТАСС / Минобороны РФ

Оксана Попова
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