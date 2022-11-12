Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Запорожье

В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители сбили в Запорожской области украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На днях также сообщалось, что ВСУ предприняли ещё две провальные попытки замедлить наступление российских войск на Южно-Донецком направлении, но противник потерпел неудачу. В ходе действий российских военных уничтожено около 90 украинских бойцов, пять боевых бронированных машин, один бронетранспортёр МТ-ЛБ и два пикапа.