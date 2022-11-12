ВСУ лишились более 160 человек после провальных атак на Купянском направлении

Украинские военные попытались атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, но безуспешно. В результате провальных попыток они потеряли более 160 человек, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённых пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", — сообщил Конашенков на брифинге.

Вместе с тем была поражена ротная тактическая группа ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. Как заявил Конашенков, за сутки украинские бойцы лишились на данном направлении более 160 человек убитыми и ранеными. Кроме того, было уничтожено шесть танков и девять боевых бронированных машин.