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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 11:40
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ВС России подавили батарею украинских гаубиц М777 в Харьковской области

Российские военные подавили батарею американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", — уточнил он.

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Также сообщалось, что российские истребители сбили в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области украинский вертолёт Ми-8 во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

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ТАСС / АР / LIBKOS

Татьяна Миссуми
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