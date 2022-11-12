ВС России подавили батарею украинских гаубиц М777 в Харьковской области
Российские военные подавили батарею американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", — уточнил он.
Также сообщалось, что российские истребители сбили в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области украинский вертолёт Ми-8 во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации.
ТАСС / АР / LIBKOS