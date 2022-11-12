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12 ноября, 11:40

ВС России подавили батарею украинских гаубиц М777 в Харьковской области

Российские военные подавили батарею американских артиллерийских систем М777 в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", — уточнил он.

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Также сообщалось, что российские истребители сбили в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области украинский вертолёт Ми-8 во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

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ТАСС / АР / LIBKOS

Татьяна Миссуми

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