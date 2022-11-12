В Севастополе продлили действие жёлтого уровня террористической опасности
В Севастополе до 27 ноября продлили действие жёлтого (высокого) уровня террористической опасности, сообщила пресс-служба правительства города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", — сказано в сообщении.
Правоохранители и органы власти города принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Лайф писал, что Украина разрабатывает план по захвату Крыма. Согласно данным одного из западных изданий, ответственным за него является Тамила Ташева — представитель Владимира Зеленского по полуострову.
ТАСС / Мальгавко Сергей