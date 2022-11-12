В Севастополе продлили действие жёлтого уровня террористической опасности

В Севастополе до 27 ноября продлили действие жёлтого (высокого) уровня террористической опасности, сообщила пресс-служба правительства города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 12 ноября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 27 ноября 2022 года", — сказано в сообщении.

Правоохранители и органы власти города принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.