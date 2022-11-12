Байден снова опозорился, перепутав Камбоджу с Колумбией

Президент США Джо Байден, выступая перед началом саммита лидеров стран АСЕАН в столице Камбоджи, перепутал название страны председателя объединения и назвал её Колумбией. Хотя сначала произнёс название государства правильно.

Джо Байден перепутал Камбоджу с Колумбией. Видео © Twitter / RNC Research

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас", — сказал Байден, говоря о премьер-министре Камбоджи Хун Сене.

Американский президент делает такую оговорку уже не в первый раз: он уже путал Камбоджу с южноамериканской Колумбией, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в зарубежное турне.

"В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем… Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии… А затем я еду в Индонезию", — сказал тогда Байден.