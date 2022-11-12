Мурашко: Россия решительно отвергает замечания стран G20 о спецоперации

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва решительно отвергает замечания стран G20 по спецоперации на Украине.

"Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции РФ", — заявил министр, выступая на саммите G20 по видеосвязи.

Он добавил, что СВО обоснована статьёй 51 Устава ООН о праве на самооборону. Более того, её целью является защита мирного населения, не признавшего переворот 2014 года и подвергавшегося после этого террору.