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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 15:55
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Мурашко: Россия решительно отвергает замечания стран G20 о спецоперации

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва решительно отвергает замечания стран G20 по спецоперации на Украине.

"Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции РФ", заявил министр, выступая на саммите G20 по видеосвязи.

Он добавил, что СВО обоснована статьёй 51 Устава ООН о праве на самооборону. Более того, её целью является защита мирного населения, не признавшего переворот 2014 года и подвергавшегося после этого террору.

Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20
Запад решил попытаться изолировать Россию на саммите G20

Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об отказе Владимира Путина от поездки на саммит G20. По его словам, он рекомендовал Путину поехать на мероприятие.

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ТАСС / Рогулин Дмитрий

Матвей Шандрыголов
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