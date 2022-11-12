Боец из ДНР рассказал о повешенных членами "Правого сектора" пленных и ямах с телами
Военнослужащий ДНР рассказал, что боевики "Правого сектора" вешают пленных
Боевики организации "Правый сектор"* казнят попавших в плен военнослужащих, рассказал один из освобождённых из украинского плена бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики, который стал свидетелем преступлений националистов.
"Когда я попал в плен к "Правому сектору", говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии..." — рассказал боец НМ ДНР на видео РИА "Новости".
Он также признался, что видел ямы недалеко от расположения боевиков, которые могли использоваться для захоронения казнённых, и рассказал о разговоре двух охранников, которые обсуждали "трупный яд" и его возможный вред.
"Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место. Я считаю, тела были под пакетами… Я так понял, они были под действием кокаина. Хвастались, у кого сколько осталось", — добавил освобождённый из плена боец.
Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники СБУ проявляют наибольшую жестокость в обращении с военнопленными и постоянно избивают их.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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