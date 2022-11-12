Боевики организации "Правый сектор"* казнят попавших в плен военнослужащих, рассказал один из освобождённых из украинского плена бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики, который стал свидетелем преступлений националистов.

"Когда я попал в плен к "Правому сектору", говорили, что они не любят расстреливать. Они их вешают, пленных. Показывали фотографии в телефоне на фоне повешенных, свои фотографии..." — рассказал боец НМ ДНР на видео РИА "Новости".

Он также признался, что видел ямы недалеко от расположения боевиков, которые могли использоваться для захоронения казнённых, и рассказал о разговоре двух охранников, которые обсуждали "трупный яд" и его возможный вред.

"Там находились такие же ямы, забросанные пакетами с мусором. Хотя под мусор у них было отдельное место. Я считаю, тела были под пакетами… Я так понял, они были под действием кокаина. Хвастались, у кого сколько осталось", — добавил освобождённый из плена боец.

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники СБУ проявляют наибольшую жестокость в обращении с военнопленными и постоянно избивают их.