"Ростов" обыграл в гостях "Крылья Советов" в заключительном матче первой части сезона РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" в выездном матче 17-го тура РПЛ переиграл самарские "Крылья Советов" со счётом 3:1 и гарантировал себе место в тройке лидеров по итогам первой части сезона.

Счёт в матче подопечные Валерия Карпина открыли усилиями Данила Глебова. Через 10 минут пенальти реализовал Дмитрий Полоз. Отыграть один мяч самарцы смогли в середине второго тайма — отличился Владислав Шитов. Однако уже через три минуты Максим Осипенко вернул "Ростову" преимущество в два мяча и установил окончательный счёт.

После 17 туров у команды Валерия Карпина 35 очков и промежуточное второе место. В случае если "Спартак" не победит "Локомотив", то "Ростов" так и закончит первую часть сезона следом за "Зенитом". "Крылья" же занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.