ВСУ выпустили 34 ракеты из "Града" по Донецку

ВСУ в четвёртый раз за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в совокупности 34 ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 15:45 по направлению: н.п. Карловка – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 12 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в тексте.