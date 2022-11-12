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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 13:46
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ВСУ выпустили 34 ракеты из "Града" по Донецку

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из "Града" четвёртый раз за полчаса

ВСУ в четвёртый раз за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в совокупности 34 ракеты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 15:45 по направлению: н.п. Карловка – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 12 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в тексте.

В центре подчеркнули, что с утра украинские военные восемь раз применили РСЗО "Град" для нанесения ударов по Донецку. Обстрелы были зафиксированы в 15:13, 15:22, 15:30 и в 15:45 (по московскому времени).

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Лайф рассказывал, что 6 ноября в Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. А перед этим украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам Донецка.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Татьяна Миссуми
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